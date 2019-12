Android 10 llegó de forma oficial a los Galaxy S10 hace apenas unas semanas. Estos dos terminales fueron los primeros de la compañía en recibir esta nueva versión, que entre otras cosas llegaba con un modo oscuro mejorado, nuevo diseño en los controles de volumen y más opciones para la cámara. Ahora son los Samsung Galaxy Note 10 los que reciben esta actualización, que llega bajo One UI 2.0.

El modelo que ha comenzado a recibir la actualización es el Samsung Galaxy Note 10+. Lo ha hecho en España. Por el momento no conocemos novedades sobre el Note 10, pero teniendo en cuenta que es un dispositivo muy similar, no debería tardar mucho en llegar. La actualización tiene un peso de unas 2 GB y además incluye el parche de seguridad del mes de diciembre, que corrige diferentes vulnerabilidades encontradas en el sistema.

¿Cómo puedo actualizar mi Galaxy Note 10+? En primer lugar será necesario tener batería y almacenamiento interno suficiente en el dispositivo (esto último no debería ser un problema en este terminal). Si tienes activada la opción de actualización automática, te aparecerá una vez estés conectado a una red Wifi estable. En caso contrario, deberás ir a Ajustes > Sistema > Actualización de software. No te preocupes si todavía no aparece en tu dispositivo, ya que podría tardar unos días en llegar.

Samsung Galaxy Note 10+, características