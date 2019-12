Huawei ha desvelado hace apenas unos días que la serie P40 se lanzará a finales de marzo de 2020, un año después de anunciarse los Huawei P30 y P30 Pro. Los próximos terminales de la compañía podrían llegar sin los servicios de Google, pero con nuevas características muy interesantes. Uno de los cambios más importante estaría en el diseño Ya están aquí los primeros renders de los Huawei P40 y P40 Pro; así podría ser su aspecto físico.

El portal 91Mobiles, y junto al popular filtrador @OnLeaks, ha mostrado los primeros renders de los próximos que insignia de Huawei. Los P40 y P40 Pro tendrán un diseño muy similar a los Samsung Galaxy S11, y en la línea de los últimos terminales que se han lanzado en el mercado. Las imágenes no dejan ver con total claridad el dispositivo, pero sí que son visibles algunos detalles, como el gran módulo de cámara que llegará en ambos modelos. Todo apunta a que ambos terminales contarán con una configuración de cuádruple cámara.





La trasera será de cristal, y además de este módulo de cámara rectangular, incorporará el logotipo de la compañía en la parte inferior. Los marcos parecen ser de aluminio, con un acabado mate. Como Huawei incorporaría una curvatura muy pronunciada en la pantalla, pero no tanto como la del Mate 30 Pro, ya que en las imágenes podemos ver la botonera de encendido y volumen. Un detalle curioso es que los marcos de las esquinas tocarán en la pantalla, añadiendo un toque estético mucho más interesante. Esto es porque la pantalla también será curva en los cantos superior e inferior. El frontal no es visible en las imágenes, pero el portal desvela que no contará con un módulo de cámara deslizable como la del OnePlus 7, sino que podría ser una cámara en pantalla o una muesca de tipo gota.

En cuanto a las especificaciones, ambos modelos podrían llegar con el procesador Kirin 990, que incorporará soporte para redes 5G. En el caso del modelo Pro, su pantalla será de 6.5 pulgadas con resolución Quad HD+, tendrá una frecuencia de 120Hz y una relación de pantalla / cuerpo de un 98 por ciento, por lo que sus marcos serán mínimos. El sensor principal será de 64 megapíxeles. Su batería podría ser de unos 5.000 mAh y lo egaría con Android 10 y los servicios de Google. Su precio todavía es una incógnita.