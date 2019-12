Los Google Pixel 4 y Pixel 4 XL se anunciaron hace unos meses, pero la compañía ya está trabajando en la renovación de los pixel 3a y 3a XL, los primeros modelos de gama media de la firma, que llegaron con prestaciones más básicas, pero con una cámara similar al Pixel 3 y un precio más ajustado. En concreto, se esperan dos nuevos móviles de precio más ajustado: Pixel 4a y Pixel 4a XL. Es pronto para conocer sus características, pero ya tenemos el diseño filtrado.

Y como no podría ser de otra manera, llama mucho (pero mucho) la atención. Si bien es cierto que Google nunca se ha interesado por incluir un diseño súper premium ni elegante, sí que suelen cuidar bastante la trasera con acabados coloridos y tactos suaves. Lo que estas imágenes nos dejan ver es un Pixel 4a con una trasera bastante extraña. Destaca su módulo de cámara cuadrado, donde únicamente se aloja una lente y el flash LED. No tendremos doble cámara, como pasa en el Pixel 4. En el centro estará el lector de huellas dactilares, lo que desvela que no incluirá un sistema de reconocimiento facial. Algo que se entiende cuando vamos al frontal: pantalla con marcos mínimos en la zona superior e inferior.

La cámara estará situada directamente en la pantalla, en la zona izquierda. De esta forma se minimiza el marco superior, ya que solo se aloja el auricular para las llamadas. En los laterales tampoco hay novedades: zona derecha botonera con el botón de encendido en un color anaranjado. En la parte inferior está el conector USB C y los altavoces principales. Todo apunta a que Google no eliminará el conector de auriculares, una d ellas característica estrella de estos Pixel económicos.

En cuanto a las características, todavía no hay novedades. Todo apunta a que llegará con un procesador Qualcomm de gama media con 4 GB de Memoria RAM. La pantalla tendrá una resolución Full HD+ y la cámara podría ser la misma que incorpora el Pixel 4. Se anunciarán en primavera de 2020.

Vía: 91Mobiles.