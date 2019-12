los Huawei P30 y P30 Pro son los primeros terminales de la compañía china en recibir EMUI 10 con Android 10, la última versión de la capa de personalización de Huawei y la última versión del sistema operativo de Google (con apps y servicios incluidos). Ambos terminales llevan un tiempo con Android 10 en el mercado, y muchos usuarios ya han actualizado. Ahora, llega una nueva actualización a estos modelos, pero con corrección de errores y mejoras que se han descubierto en EMUI 10.

La nueva versión tiene el número EMUI 9.1.0.226. El peso varía dependiendo del país, ya que en algunos casos se añaden soluciones a aplicaciones o servicios que otros móviles de Huawei no tienen. En cualquier caso, no excede más del GB. Son dos las mejoras que se corrigen. Principalmente relacionadas con la cámara, y es que se optimiza la estabilidad a la hora de hacer fotografías y grabar vídeos, por lo que ahora podremos tener imágenes más nítidas con la cámara de este terminal. Eso sí, no se esperan grandes cambios en cuanto a la calidad de la imagen. Además de esto, se mejora la calidad del audio Bluetooth en diferentes escenarios.

La actualización ya se puede descargar en algunos mercados. Aparecerá de forma escalonada, por lo que puede que todavía no esté disponible en tu terminal. En cualquier caso, puedes comprobarlo dirigiéndote a Ajustes > Sistema y actualizaciones > Actualización de software. Debes tener EMUI 10 para poder recibir esta actualización. Si no has instalado esta versión, lo más recomendable es actualizar. No te preocupes por las aplicaciones y servicios de Google, ya que seguirán apareciendo y funcionará todo como antes.

Vía: Huawei Central.