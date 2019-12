Android 10 es la versión más reciente del sistema operativo de Google. Se anunció el pasado mes de agosto, y muchos de los terminales Android (sobre todo los más recientes), ya están actualizando a esta última versión. Los Google Pixel 3 fueron uno de los primeros modelos en recibir esta actualización, y en el caso de terminales no-pixel, Huawei, OnePlus y Xiaomi están a la cabeza. Aunque todavía quedan unos meses para conocer la nueva versión de Android, ya conocemos alguna función que llegará con Android 11.

Una de las características más interesantes de Android 10 es el modo oscuro. Esta opción nos permite ahorrar algo de batería en las pantallas con tecnología OLED, además de aportar un toque estético diferente, ya que todas las zonas claras de nuestro móvil se transforman en tonos oscuros. Una de las primeras características desveladas para Android 11 está relacionada con este modo oscuro, y es que la próxima versión del sistema operativo de Google nos permitirá activarlo o desactivarlo a través de una programación. Es decir, podremos programar una hora para que se active el modo oscuro y otra para que se desactive, sin necesidad de estar haciéndolo manualmente.

Una función muy útil







Esta programación no solo será por horas. También podremos activarla en función de la salida y puesta de sol. De tal forma que, cuando el terminal detecte la puesta de sol (en base a la ubicación y a la hora marcada), se active el modo oscuro. Y en el amanecer se desactive.

¿Por qué no ha llegado antes esta función? XDA Developers dice que Google decidió eliminar esta función porque no iba a proporcionar la mejor experiencia para el usuario. Principalmente porque las aplicaciones necesitarían cerrarse para poder aplicar esta opción. Además, muchas de las apps que tienen modo oscuro, pero que no utilizan nuestra ubicación, tendrían que añadir un permiso de uso de la ubicación principalmente para poder activar la opción de programación del modo oscuro, ya que se tiene en cuenta nuestra ubicación.

Parece que Google ha solucionado este problema y en la próxima versión de Android veremos esta función.