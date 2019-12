Este 2019 ha sido, sin lugar a dudas, el año de la innovación en el modelado de terminales móviles. Hemos visto de todo. Desde prototipos casi imposibles hasta exitosos lanzamientos de la mano de Samsung, Huawei o el de la mismísima Xiaomi con el Mi Mix Alpha, el teléfono que abrió la puerta a un concepto totalmente nuevo.

El ciclo anual aún no ha terminado y, desde Xiaomi, no parecen estar precisamente exhaustos tras un año repleto de lanzamientos. Según el portal holandés LetsGoDigital, la firma asiática ha compartido recientemente una nueva patente instalada en China. Según la fuente, la solicitud se presentó en junio de 2018 y no fue aprobada hasta la semana pasada, a 6 de diciembre de 2019.

Xiaomi se compara con Motorola; ¿inspiración o revolución?

No son pocos los que, de una u otra forma, relacionan su diseño con el popular new Motorola RAZR, el teléfono de MOTO más neoclásico de la firma. En la imagen filtrada se muestra un nuevo concepto de terminal plegable a la mitad que, curiosamente, porta un módulo pop-up. Sí sí, de los que se mueven.

Promocional del Motorola RAZR 2019 | Motorola España

Es en este dispositivo donde se encuentra una cámara con únicamente dos sensores, lejos de las complejas cámaras con cuatro (o más) de ellos que han copado las tendencias durante los últimos meses de esta década.

Desgraciadamente, Xiaomi no ha pronunciado ni una palabra sobre la nueva patente de forma oficial. Así pues, solo podemos dar lugar a la especulación, a preguntarnos una y otra vez el curioso: ¿qué será?

No contar con fuentes oficiales implica, además, que el terminal pueda variar de forma radical, rompiendo con todas nuestras suposiciones. Recordemos que, tras años de filtraciones ininterrumpidas, las patentes no siempre salen adelante.

Y a tí, ¿qué es lo que más te llama la atención de la nueva apuesta de Xiaomi?